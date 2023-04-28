Два человека погибли при подрыве машины в Белгородской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два человека погибли при подрыве машины в Журавлевке, расположенной в Белгородской области. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Причина гибели устанавливается», - сообщил глава региона, уточнив, что на данный момент на месте происшествия работает оперативная группа.

Напомним, днем ранее, 27 апреля, Вооруженные сил Украины (ВСУ) обстреляли село Щетиновка, расположенное в Белгородской области, в результате чего пострадала местная жительница. Как сообщил тогда глава региона, при обстреле снарядом также была повреждена крыша корпуса здания сельскохозяйственного предприятия, выбиты его окна и поврежден фасад. Кроме того, Гладков отметил о наличие повреждения техники.