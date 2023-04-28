Набиуллина анонсировала введение запрета на торговлю акциями «недружественных» компаний ОПК Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина анонсировала введение запрета на торговлю в России акциями «недружественных» компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Предполагается, что торговля ими не будет происходить, видимо, это повлечет делистинг, и конечно, один из вопросов, которые требуется в связи с этим решить, как те люди, которые купили эти бумаги, потому что были разрешения, смогут из них выходить», - заявила глава регулятора в пятницу, 28 апреля, на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка РФ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях сделок с ценными бумагами российских эмитентов, которые приобрели у нерезидентов из недружественных стран после 1 марта 2022 года. Как писал сайт KP.RU, данный документ ввел особый порядок сделок с ценными бумагами.