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НовостиЭкономика28 апреля 2023 13:05

Набиуллина анонсировала введение запрета на торговлю акциями «недружественных» компаний ОПК

Глава ЦБ РФ уточнила, что сейчас есть вопрос о выходе из этих бумаг людей, ранее решивших их купить
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Набиуллина анонсировала введение запрета на торговлю акциями «недружественных» компаний ОПК

Набиуллина анонсировала введение запрета на торговлю акциями «недружественных» компаний ОПК

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина анонсировала введение запрета на торговлю в России акциями «недружественных» компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Предполагается, что торговля ими не будет происходить, видимо, это повлечет делистинг, и конечно, один из вопросов, которые требуется в связи с этим решить, как те люди, которые купили эти бумаги, потому что были разрешения, смогут из них выходить», - заявила глава регулятора в пятницу, 28 апреля, на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка РФ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях сделок с ценными бумагами российских эмитентов, которые приобрели у нерезидентов из недружественных стран после 1 марта 2022 года. Как писал сайт KP.RU, данный документ ввел особый порядок сделок с ценными бумагами.