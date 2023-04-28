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НовостиПолитика28 апреля 2023 12:59

Захарова назвала чудовищным решение Молдавии ввести штраф за ношение георгиевской ленточки

Дипломат заявила, что георгиевскую ленточку нельзя «отделить, вычленить» от истории Победы и Второй мировой войны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Захарова назвала чудовищным решение Молдавии ввести штраф за ношение георгиевской ленточки

Захарова назвала чудовищным решение Молдавии ввести штраф за ношение георгиевской ленточки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала введение правительством Молдавии штрафов за ношение георгиевской ленточки, назвав подобное решение чудовищным.

«Это чудовищное решение, чудовищное. У них еще хватает совести все это вываливать в публичное пространство в виде какого-то обоснования», - завила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.

Захарова заявила, что георгиевскую ленточку нельзя «отделить, вычленить, вырвать от истории Победы и Великой Отечественной войны, и Второй мировой войны».

Напомним, днем ранее, 27 апреля, власти Молдавии заявили о введении штрафов за ношение георгиевской ленточки в День Победы. Премьер-министр Молдавии Дорин Речана сказал о том, что правоохранительные органы проинструктируют своих сотрудников по вопросам штрафов за ношение георгиевской ленты.