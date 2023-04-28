Захарова назвала чудовищным решение Молдавии ввести штраф за ношение георгиевской ленточки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала введение правительством Молдавии штрафов за ношение георгиевской ленточки, назвав подобное решение чудовищным.

«Это чудовищное решение, чудовищное. У них еще хватает совести все это вываливать в публичное пространство в виде какого-то обоснования», - завила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.

Захарова заявила, что георгиевскую ленточку нельзя «отделить, вычленить, вырвать от истории Победы и Великой Отечественной войны, и Второй мировой войны».

Напомним, днем ранее, 27 апреля, власти Молдавии заявили о введении штрафов за ношение георгиевской ленточки в День Победы. Премьер-министр Молдавии Дорин Речана сказал о том, что правоохранительные органы проинструктируют своих сотрудников по вопросам штрафов за ношение георгиевской ленты.