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НовостиПолитика28 апреля 2023 13:05

Министр обороны Индии остался в восторге от переговоров с Шойгу в Нью-Дели

Министр обороны Индии заявил о намерении укреплять партнёрство с Россией
Сергей КУДРИН
Министр обороны Индии остался в восторге от переговоров с Шойгу в Нью-Дели

Министр обороны Индии остался в восторге от переговоров с Шойгу в Нью-Дели

Фото: Тимур ХАНОВ.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх высоко оценил результативность переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Он назвал их превосходными, и выразил стремление развивать партнёрские отношения с РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Индии.

«Министры выразили удовлетворение сохраняющимся доверием и взаимным уважением между двумя странами, особенно в области обороны, и подтвердили свою приверженность укреплению партнерства», - заявили в ведомстве.

В ходе переговоров главы военных ведомств обговорили также и внешнеполитическую ситуацию, поблагодарили друг друга за взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество, обговорили планы по многоступенчатому партнёрству, в том числе в экономической сфере, а также «признали уникальные, долгосрочные и проверенные временем отношения между Индией и Россией».

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Нью-Дели Шойгу также встретился не только с Сингхом, но и с главой Министерства обороны Китая.