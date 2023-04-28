Министр обороны Индии остался в восторге от переговоров с Шойгу в Нью-Дели Фото: Тимур ХАНОВ.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх высоко оценил результативность переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Он назвал их превосходными, и выразил стремление развивать партнёрские отношения с РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Индии.

«Министры выразили удовлетворение сохраняющимся доверием и взаимным уважением между двумя странами, особенно в области обороны, и подтвердили свою приверженность укреплению партнерства», - заявили в ведомстве.

В ходе переговоров главы военных ведомств обговорили также и внешнеполитическую ситуацию, поблагодарили друг друга за взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество, обговорили планы по многоступенчатому партнёрству, в том числе в экономической сфере, а также «признали уникальные, долгосрочные и проверенные временем отношения между Индией и Россией».

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Нью-Дели Шойгу также встретился не только с Сингхом, но и с главой Министерства обороны Китая.