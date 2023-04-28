МЧС России предлагает сделать владельцев земли ответственными за любой пожар на их территории Фото: Иван МАКЕЕВ

МЧС РФ хочет привлекать к ответственности владельцев земли за пожары на их участках, не зависимо от того, кто был нарушителем пожарной безопасности. Ведомство намерено обратиться с инициативой соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.

Он напомнил о пожаре, который недавно произошел в Свердловской области, где в поселке Сосьва сгорело порядка жилье порядка 600 человек. «Поэтому наша задача, с учетом в том числе свердловской трагедии, все-таки инициировать изменения в Кодекс», - отметил Воронов.

Как ранее писал сайт KP.RU, из-за пожара в Сосьве без крова остались около 600 человек. По словам местных жителей, дотла сгорела треть поселка. Следователи задержали двоих человек, которые могут быть причастны к возгоранию. Это 29-летний мужчина, осуществляющий управленческие функции на местной пилораме, а также 40-летний сотрудник местной администрации, отвечающий за пожарную безопасность.