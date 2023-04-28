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НовостиОбщество28 апреля 2023 13:07

МЧС России предлагает сделать владельцев земли ответственными за любой пожар на их территории

Соответствующие изменения хотят внести в Кодекс об административных правонарушениях
Екатерина КОСОБОКОВА
МЧС России предлагает сделать владельцев земли ответственными за любой пожар на их территории

МЧС России предлагает сделать владельцев земли ответственными за любой пожар на их территории

Фото: Иван МАКЕЕВ

МЧС РФ хочет привлекать к ответственности владельцев земли за пожары на их участках, не зависимо от того, кто был нарушителем пожарной безопасности. Ведомство намерено обратиться с инициативой соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.

Он напомнил о пожаре, который недавно произошел в Свердловской области, где в поселке Сосьва сгорело порядка жилье порядка 600 человек. «Поэтому наша задача, с учетом в том числе свердловской трагедии, все-таки инициировать изменения в Кодекс», - отметил Воронов.

Как ранее писал сайт KP.RU, из-за пожара в Сосьве без крова остались около 600 человек. По словам местных жителей, дотла сгорела треть поселка. Следователи задержали двоих человек, которые могут быть причастны к возгоранию. Это 29-летний мужчина, осуществляющий управленческие функции на местной пилораме, а также 40-летний сотрудник местной администрации, отвечающий за пожарную безопасность.