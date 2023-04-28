Офис Зеленского призвал Китай «дистанцироваться» от России ради «сохранения влияния» Фото: REUTERS

Китай должен «дистанцироваться» от России и присоединиться к коллективному Западу и Киеву, тогда он, якобы, не «потеряет влияние» на мировой арене. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на местном телеканале «Рада».

По его мнению, Китай якобы очень долго стоял в стороне от конфликта, не принимая ничью позицию. Если так будет продолжаться - КНР, мощнейшая экономика мира, «потеряет влияние, в том числе экономическое». Выходом для Си Цзиньпина Подоляк самонадеянно назвал присоединение к позиции Запада и Киева.

При этом самое важное, как заявляет Подоляк, отсутствие помощи России со стороны Китая, любого рода, но особенно военной. Также в офисе Зеленского считают, что КНР не должна выступать дипломатическим и информационным агентом России.

Ранее KP.RU сообщил о том, что американские СМИ заявили о больших проблемах в Вашингтоне в вопросе продолжения прокси-войны с Китаем и Россией.