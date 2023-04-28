Названы самые популярные у россиян места для путешествий на майские праздники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В целом россияне стали на 20% чаще путешествовать на майские праздники, а самыми популярными направлениями людей стали: Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на аналитику «Яндекс.Путешествий».

При этом отмечается, что средняя стоимость ночи в отелях на это время не менялась в последние годы и составляет около шести тысяч рублей.

Чтобы сэкономить на отдыхе в начале мая, людям стоит выбирать не самые популярные места и планировать свой отпуск заранее. Покупка билетов и бронь отелей в таком случае обойдется дешевле. Об этом рассказали на портале Life.ru.

Если заранее составить план поездки, в котором учесть все бесплатные и интересные маршруты, можно достаточно бюджетно провести время в другом городе.

Еще одним способом экономии поделились РИАМО на своем сайте. По словам экспертов, у многих сервисов и ведомств, которые предлагают бронирование жилья, есть различные акции, которые позволят не тратить лишние деньги.

Также стоит изучить, какие места посещают местные, поскольку обычно в популярных туристических местах большие наценки, а местные знают, какие заведения предлагают вкусную еду за адекватную цену.