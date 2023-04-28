Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии майских праздников, которые традиционно открывают сезон шашлыков, стоит знать, как правильно выбирать мясо. Оно должно быть плотной консистенции и естественно пахнуть, а если же мясо дряблое и у него жир серого цвета, его брать не стоит. Об этом поведала «Лента.ру» ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

В целом для покупки мяса стоит выбирать проверенные магазины, в которых есть необходимое оборудования для хранения мясо и его реализации.

Учитывая приближение «шашлычного сезона» был проведен опрос, сколько планируют тратить россияне на этот способ отдыха. В среднем на шашлыки люди в 2023 году планируют бюджет от 5 до 15 тысяч. Именно в таком диапазоне будет бюджет у 62% респондентов. Об этом рассказали на портале RT.

Специально для Москвы и области подсчитали, во сколько обойдется аренда места для жарки шашлыка в парках. Средняя цена колеблется от 500 до 3000 рублей. Такие данные опубликованы на сайте «ФАН». При этом людям советуют бронировать место заблаговременно, поскольку уже к раннему утру их может не остаться совсем.