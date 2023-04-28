Бывший разведчик США Риттер заявил, что Украина потеряла 80% от изначального числа солдат ВСУ Фото: REUTERS

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер сообщил, что, по его данным, Украина потеряла 80% от изначального количества солдат Вооруженных сил. Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Проблема заключается в том, что у Украины была регулярная армия в размере 260 тысяч человек в самом начале. Сейчас 80 процентов из них убито, взято в плен или ранено», - подчеркнул Риттер.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины в настоящее время по большей части состоят из плохо обученных мобилизованных жителей страны, тогда как российские военнослужащие хорошо подготовлены и оснащены всем необходимым.

По мнению экс-разведчика, Украина не способна продолжать обороняться, тогда как ее лидер Владимир Зеленский говорит о том, что ВСУ пойдут в наступление. Последнее, как считает Риттер, вряд ли получить реализовать.

Как ранее писал сайт KP.RU, сенатор Алексей Пушков заявил, что анонсированное Киевом наступление, по сути, является атакой западных стран.