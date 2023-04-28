Путин подписал закон об увеличении налогового вычета на ряд расходов россиян до 110 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Налоговые вычеты, полагающиеся гражданам России за оплату определённых услуг и товаров, увеличили более чем в два раза по ряду категорий. Соответствующий закон подписал сегодня, 28 апреля, президент страны Владимир Путин.

Согласно нововведению в законодательство, налоговые вычеты на лечение, приобретение лекарственных препаратов и оплату образования для ребёнка значительно увеличиваются. Например, обучение детей, в целях поддержки института семьи в России, будет компенсироваться в размере 110 тыс. рублей. Раньше можно было получить налоговый вычет в размере лишь 50 тыс. рублей.

Собственное обучение, приобретение лекарств, а также лечение себя и членов своей семьи также предполагает налоговые вычеты. Россияне смогут получить возврат части средств, если потратили на эти цели не более 150 тыс. рублей. Раньше потолок составлял 120 тыс. рублей.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин подписал закон, запрещающий продавать электронные испарители несовершеннолетним в России.