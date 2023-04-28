Риелтор рассказал о лучшем времени для покупки недвижимости Фото: Олег ЗОЛОТО

У многих людей есть мнение, что лето — «мертвый» сезон в сфере недвижимости, однако уже несколько лет это далеко не так. Сейчас сезонности в этой сфере почти нет, поэтому не стоит пытаться дождаться лучшей цены. Об этом рассказывает «Лента.ру» со слов члена гильдии риелторов Москвы Константина Барсукова.

Сейчас цены на недвижимость часто зависят от других факторов, которые никак не связаны с временем года.

При этом эксперт Дмитрий Ракута объяснил, что покупка недвижимости может быть инвестицией, если выбрать правильную стратегию. По его словам, которые опубликованы на сайте «360tv», сейчас удачное время для вложения во вторичное жилье, поскольку собственники готовы продавать квартиры на выгодных условиях для покупателя.

Также отмечается, что в марте россияне стали активно покупать жилье в Турции. На портале «ФАН» привели статистику TURKSTAT, которая говорит о весьма возросшем спросе на недвижимость у россиян, которые за март 2023 года приобрели 1175 объектов недвижимости.