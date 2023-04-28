Microsoft прекратит выпуск обновлений для Windows 10 с 2025 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корпорация Microsoft объявила о прекращении выпуска обновлений для операционной системы (ОС) Windows 10 с 2025 года.

Как сообщается на сайте корпорации, обновление для Windows 10 22H2, вышедшее в октябре 2022 года, будет последним крупным апдейтом для этой ОС. Вместе с тем продолжится выпуск обновление безопасности для Windows 10.

В сообщении пользователей призывают перейти на ОС до Windows 11. Если же по каким-то причинам этого сделать не удается, то следует установить обновление 22H2, отметили в Microsoft.

Напомним, летом прошлого года Microsoft запретила пользователям из России скачивать операционные системы Windows 10 и Windows 11 со своего официального сайта.

Переход на новую ОС Windows 11 стал доступен пользователям по всему миру с октября 2021 года. После того как Microsoft создала утилиту Media Creation Tool, процесс скачивания Windows стал простым и понятным, однако для пользователей из России скачивание ОС напрямую более недоступно. Сайт KP.RU разбирался, как скачать Windows 11 в России с официального сайта в условиях блокировки.