Эксперт по питанию опроверг пять главных мифов о похудении Фото: Shutterstock

Существует много различных мифов о похудении и далеко не все из них приведут к положительному результату. Голодание приводит к замедлению метаболизма, что несет за собой еще больший набор веса. Также многие ошибочно думают, что белок нужен только спортсменам, но это далеко не так. Об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» рассказал эксперт по питанию Артем Верис.

Люди также ошибаются переходя на обезжиренные продукты или оставляя в рационе только гречку с курицей. Организму нужны жиры и разнообразное питание, а помимо этого, строгие ограничения могут приводить к срыву.

Также распространенное сейчас голодание может приводить к длительной борьбе с депрессией и лучше выбирать вместо этого более умеренные подходы для похудения. Об этом диетолог Римма Мойсенко рассказала на портале RT.

Для здорового похудения специалисты рекомендуют прежде всего отказаться от лишних перекусов, а также обратить внимание на количество и качество сна, и отказаться от вредных привычек. Такие советы специалистов опубликовали на сайте «ФАН».