Силуанов назвал размер разового сбора с бизнеса в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр финансов России Антон Силуанов в пятницу, 28 апреля, рассказал, что размер единоразового взноса бизнеса в федеральный бюджет составит 5%, если он будет уплачен в 2023 году, или 10% при его уплате в 2024 году.

Он пояснил, что сбор построен таким образом, что в течение года нельзя вводить ухудшающие для налогоплательщиков меры, если они выходят за налоговый период. «Есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, что зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем году», - цитирует главу Минфина РФ ТАСС.

Силуанов добавил, что министерство в пятницу, 28 апреля, направит на согласование соответствующий законопроект в профильные ведомства и в Российский союз промышленников и предпринимателей, а в ближайшее время – в федеральный кабмин.

Руководитель министерства также проинформировал, что в настоящее время не обсуждаются «скидки» в уплате взноса для компаний из каких-либо конкретных отраслей.

Как ранее писал сайт KP.RU, от уплаты единоразового взноса в бюджет РФ будут освобождены компании, которые занимаются добычей и продажей нефти и угля. Также от выплат решено освободить предприятия малого и среднего бизнеса.

Напомним, Силуанов ранее также заявлял, что единоразовые взносы бизнеса в бюджет России являются оправданной и справедливой инициативой, учитывая заметный рост прибыли у ряда крупных компаний.