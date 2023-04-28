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НовостиПолитика28 апреля 2023 14:47

Путин призвал к внимательной и системной работе по интеграции новых регионов России

Власти РФ обязаны сделать все, чтобы отстоять их выбор вернуться состав России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Работа по интеграции новых регионов России должна вестись внимательно и системно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании.

Работа по интеграции новых регионов России должна вестись внимательно и системно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании.

Фото: REUTERS

Работа по интеграции новых регионов России должна вестись внимательно и системно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании.

«Еще одним приоритетом является юридическое обеспечение полной интеграции четырех регионов, вошедших в состав России 30 сентября 2022 года. Важно внимательно и системно вести эту работу, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному и культурному пространству нашей страны», – сказал глава государства.

Как отметил глава государства, власти РФ обязаны сделать все, чтобы отстоять и защитить выбор новых регионов, то есть возвращение в состав России.

Напомним, ранее Путин поручил интегрировать новые регионы России в судебную систему страны в максимально сжатые сроки.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября прошлого года президент России подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.