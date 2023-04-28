Путин призвал к внимательной и системной работе по интеграции новых регионов России

Работа по интеграции новых регионов России должна вестись внимательно и системно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. Фото: REUTERS

Работа по интеграции новых регионов России должна вестись внимательно и системно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании.

«Еще одним приоритетом является юридическое обеспечение полной интеграции четырех регионов, вошедших в состав России 30 сентября 2022 года. Важно внимательно и системно вести эту работу, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному и культурному пространству нашей страны», – сказал глава государства.

Как отметил глава государства, власти РФ обязаны сделать все, чтобы отстоять и защитить выбор новых регионов, то есть возвращение в состав России.

Напомним, ранее Путин поручил интегрировать новые регионы России в судебную систему страны в максимально сжатые сроки.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября прошлого года президент России подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.