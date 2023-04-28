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НовостиДом. Семья28 апреля 2023 14:52

Ветеринар рассказал, что должно быть в дачной аптечке для собаки

Ветеринар Попов советует иметь антисептик и спрей от насекомых для собаки в дачной аптечке
Роман ПОЛОСИКОВ
Ветеринар рассказал, что должно быть в дачной аптечке для собаки

Ветеринар рассказал, что должно быть в дачной аптечке для собаки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если собака едет на дачу, то хозяевам в дачной аптечке стоит иметь для нее антисептик и спрей для защиты от насекомых, которые могут переносить опасные заболевания. Об этом рассказывает «Газета.Ru» со слов ветеринарного врача Дмитрия Попова.

Также он добавил, что некоторые средства от клещей и прочих эктопаразитов могут развиваться только спустя 24 или 48 часов, поэтому готовить питомца к поездке на дачу стоит заранее.

Стоит понимать, что стопроцентной защиты не существует, поэтому стоит внимательно следить за изменениями в поведении собаки.

Например, ветеринар Богдан Галкин рассказал, что иногда собака может перестать подчиняться хозяину и не слушать его команды из-за различных проблем со здоровьем. Такую информацию опубликовали на портале «360tv».

Еще из-за ряда заболеваний у собаки может пропадать аппетит, а само животное становится вялым и совсем не хочет выполнять какие-либо команды.