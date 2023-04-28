Путин заявил, что реальные доходы жителей России начали расти

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании заявил, что реальные доходы жителей России начали расти.

«Наша задача - не приспособиться, не переждать период сложностей, а создать базу, основу для долгосрочного развития нашей страны. У нас, слава богу, пока это получается», - отметил глава государства.

По его словам, об этом говорят результаты работы за последний год. «И реальные доходы граждан начали расти. Все более-менее стабильно у нас», - подчеркнул Путин. То, что в стране сейчас все более-менее стабильно, «вынуждены показать даже те, кто не хотел бы этого показывать», подчеркнул российский лидер.

«Посмотрите на тех, кто хотел создать нам проблемы - они сами себе их создают», - добавил Путин.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что реальные доходы населения в России будут расти. Он добавил, что федеральный кабмин работает над решением этой задачи.