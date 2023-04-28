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НовостиОбщество28 апреля 2023 15:09

Дизайнер дала совет, как избежать захламления дачи

Дизайнер Антелава рассказала, что современные системы хранения помогут навести порядок на даче
Роман ПОЛОСИКОВ
Дизайнер дал совет, как избежать захламления дачи

Дизайнер дал совет, как избежать захламления дачи

Фото: Евгения ГУСЕВА

Чтобы избежать захламления дачи, стоит продумать системы хранения, а также регулярно выбрасывать ненужные вещи. Современные системы хранения позволяют не только навести порядок, но и значительно увеличить свободную площадь. Об этом рассказывает «Газета.Ru» со слов дизайнера Вероники Антелава.

Не менее важно и приучить себя наводить порядок на даче, а за пример можно взять традицию в скандинавских странах, где люди всегда избавляются от вещей, которые не использовались в течение года.

Однако помимо эстетики и увеличения пространства на даче, есть еще и ряд закрепленных законом требований к дачным участкам. За пренебрежение нормами может сулить внушительный штраф. Об этом рассказали «Известия» со слов юриста Елены Кудерко.

Владельцам дачи необходимо сохранять плодородность почвы и регулярно вспахивать землю, а также убирать сухую растительность и сорняка. За неисполнение этих пунктов может грозить штраф от 500 до 5000 рублей.