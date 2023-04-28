Дизайнер дала совет, как избежать захламления дачи

Дизайнер дал совет, как избежать захламления дачи Фото: Евгения ГУСЕВА

Чтобы избежать захламления дачи, стоит продумать системы хранения, а также регулярно выбрасывать ненужные вещи. Современные системы хранения позволяют не только навести порядок, но и значительно увеличить свободную площадь. Об этом рассказывает «Газета.Ru» со слов дизайнера Вероники Антелава.

Не менее важно и приучить себя наводить порядок на даче, а за пример можно взять традицию в скандинавских странах, где люди всегда избавляются от вещей, которые не использовались в течение года.

Однако помимо эстетики и увеличения пространства на даче, есть еще и ряд закрепленных законом требований к дачным участкам. За пренебрежение нормами может сулить внушительный штраф. Об этом рассказали «Известия» со слов юриста Елены Кудерко.

Владельцам дачи необходимо сохранять плодородность почвы и регулярно вспахивать землю, а также убирать сухую растительность и сорняка. За неисполнение этих пунктов может грозить штраф от 500 до 5000 рублей.