Что произошло за день: главные события 28 апреля 2023 года

Главные события дня: Что произошло 28 апреля 2023 года Фото: REUTERS

В условиях прокси-войны Запада и тотальной русофобии приходится принимать жесткие меры - 28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ряда уголовных статей, касающихся госизмены и терроризма. Теперь максимальное наказание за измену родине - пожизненное заключение.

Также российский лидер заявил о том, что по всем подсчётам реальные доходы граждан РФ начали постепенно расти. Сейчас в России, говорит Путин, всё «более-менее стабильно», а все кто желал русским зла - сами сейчас сталкиваются с последствиями своей деструктивной политики.

Тем временем Центробанк России снова, уже в пятый раз, сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 %, а также улучшил прогноз по инфляции. К концу 2023 года она ожидается в пределах 4,5 - 6,5 %, в 2024 году - 4 %, и такой же рост в 2025 году.

На полях специальной военной операции также происходят важные изменения. Сегодня Минобороны России сообщило о том, что ракетные войска РФ поразили командный штаб группировки войск ВСУ в Артёмовске, откуда велось командование обороной западных кварталов города.

Из российских судов 28 апреля также приходят известия. На повестке дня - скандальная блогер-марафонщица Елена Блиновская, которую отправили под домашний арест. Обвиняемая в отмывании денег и неуплате налогов звезда соцсетей признала вину, и заявила о полной готовности выплатить компенсацию в размере 918 млн рублей.