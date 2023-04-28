Михаил Мишустин и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов открыли в регионе Красногорские малые ГЭС

Фото: Пресс-служба Администрации главы Карачаево-Черкесской Республики

Председатель Правительства России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Карачаево-Черкесию и встретился с главой республики Рашидом Темрезовым. Одной из целей поездки стал запуск Красногорских малых ГЭС. Мишустин принял участие в церемонии по видеосвязи.

— Несмотря на новые вызовы, правительство продолжает реализацию государственной программы поддержки возобновляемой энергетики, — заявил Мишустин на церемонии открытия малых ГЭС. — Плотно работаем со многими регионами и, конечно, обсуждаем предложения по новым проектам. Важно, что промышленность достигла высокого уровня технологического суверенитета в данной сфере.

В рамках реализации соответствующей комплексной программы на Северном Кавказе уже построили пять объектов, сейчас в регионе проектируют и возводят еще столько же.

«С вводом двух новых ГЭС единая энергосистема страны станет более надежной, сбалансированной», — подчеркнул Михаил Мишустин.

По словам главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, для Карачаево-Черкесии развитие гидроэнергетики включено в Модель экономического развития, как один из «прорывных» проектов.

«Открытие ГЭС - это не только выработка энергии, но еще и рабочие места, дополнительные поступления в региональный бюджет. Карачаево-Черкесия имеет высокий гидроэнергетический потенциал, по территории региона протекает более 400 больших и малых рек. На сегодня в регионе разведано более 20 створов рек, подходящих для строительства новых объектов генерации. Уверен, что при поддержке Правительства РФ, отрасль будет и дальше динамично развиваться», - сказал Рашид Темрезов.

Мощность Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2 составляют 49,8 МВт. Инвестиционный проект реализован в рамках государственной программы по развитию возобновляемой энергетики. Красногорские МГЭС повышают энергообеспеченность Карачаево-Черкесии на 18% и обеспечат электроэнергией более 230 тысяч человек, или более 50 тысяч домохозяйств.