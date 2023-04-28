Запад ошибся в оценке экономики России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные аналитики, которые принимали участие в разработке антироссийских санкций неверно оценили структуру и целостность российской экономики. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев.

— Аналитики пошли по формальным признакам. Они увидели, что российская экономика перегружена добывающими отраслями. Что, в целом, правда — она действительно базируется на добывающих отраслях. Второе — что экономика страны полностью держится на экспортном потенциале добывающих компаний, — сказал Беляев.

При этом они не смогли учесть, что российские компании довольно быстро переключились на альтернативные рынки и наладили экспорт. На фоне этого экономика страны не только не просела, но и начала расти, что отмечают даже зарубежные эксперты.

После того, как Центральный Банк, вопреки прогнозам, не стал снижать ключевую ставку и оставил ее на прежнем уровне, можно ожидать, что рубль начнет укрепляться и в мае доллар может снова просесть до 80 рублей и даже ниже. Об этом рассказывает Life.ru.

Также в материале отмечается, что сейчас российский фондовый рынок считается лучшим в мире по доходности, которая с начала 2023 года составила +23% и есть тенденция продолжения роста этого показателя.