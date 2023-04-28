Власти США обязали предоставлять полные данные о числе американских солдат на Украине Фото: REUTERS

28 апреля 2023 года профильный комитет палаты представителей США принял резолюцию, согласно которой администрация президента Джо Байдена обязана раскрыть точное число американских военных, находящихся в настоящее время на территории Украины.

За или против резолюции голосовали конгрессмены из комитета по международным делам. Поддержали документ 22 человека, против него высказались 20. Следующий шаг - голосование всего состава палаты представителей, а не только одного комитета. В случае если во втором этапе голосования снова победит поддержка резолюции - Байден будет вынужден озвучить количество американцев, которых отправили поддерживать ВСУ.

При этом администрация Байдена всегда опровергала факт присутствия американцев на Украине, однако согласно утёкшим в сеть секретным документам Пентагона - как минимум 14 специалистов спецслужб США постоянно находятся среди бойцов украинской армии.

Ранее KP.RU сообщил об опасениях вторжения американской армии на Украину.