Дания передала Украине первые артиллерийские установки CAESAR Фото: REUTERS

Дания передала Вооруженным силам Украины первые самоходные артиллерийские установки CAESAR, сообщил министр обороны республики Алексей Резников.

«Сегодня хочу вам похвастаться: заехали первые «Цезари» на Украину. Производство Франция, но это датские «Цезари», которые становятся на боевое дежурство», – сказал глава Минобороны Украины в ходе брифинга.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что ВСУ получили от Дании 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR – это был весь запас такого вооружения у Копенгагена. Украина поблагодарила Данию, назвав ее «настоящим другом».

Как ранее писал сайт KP.RU, старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен выразил мнение, что передача Киеву датских гаубиц Caesar стала болезненным шагом, лишившим Данию важного элемента обороны.