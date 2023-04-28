Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика28 апреля 2023 16:45

Дружественные России страны смогут покупать российскую нефть по ценам ниже потолка

Путин разрешил дружественным странам покупать нефть в России по ценам ниже потолка
Сергей КУДРИН
Дружественные России страны смогут покупать российскую нефть по ценам ниже потолка

Дружественные России страны смогут покупать российскую нефть по ценам ниже потолка

Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин, обладающий правом принимать специальные решения в рамках указа о запрете поставок российской нефти, внёс в документ поправки, согласно которым дружественные страны смогут приобретать нефть по ценам ниже установленного потолка. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, действие указа больше не распространяется на те контракты, которые были заключены с государствами, не включёнными в перечень недружественных Российской Федерации стран, предпринимающих враждебные действия по отношению к юридическим или физическим лицам из России.

Напомним, что указ был принят в декабре 2022 года, как ответ на установленный Западом потолок цен на российскую нефть. Документ обязывает отечественных экспортёров нефти не допускать в зарубежных контрактах любых попыток фиксирования стоимости на всех этапах поставки.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин отверг мнение о якобы самоизоляции России. В мире, заявил президент, всё ещё очень много людей, разделяющих российский взгляд на вещи.