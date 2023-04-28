Дружественные России страны смогут покупать российскую нефть по ценам ниже потолка Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин, обладающий правом принимать специальные решения в рамках указа о запрете поставок российской нефти, внёс в документ поправки, согласно которым дружественные страны смогут приобретать нефть по ценам ниже установленного потолка. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, действие указа больше не распространяется на те контракты, которые были заключены с государствами, не включёнными в перечень недружественных Российской Федерации стран, предпринимающих враждебные действия по отношению к юридическим или физическим лицам из России.

Напомним, что указ был принят в декабре 2022 года, как ответ на установленный Западом потолок цен на российскую нефть. Документ обязывает отечественных экспортёров нефти не допускать в зарубежных контрактах любых попыток фиксирования стоимости на всех этапах поставки.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин отверг мнение о якобы самоизоляции России. В мире, заявил президент, всё ещё очень много людей, разделяющих российский взгляд на вещи.