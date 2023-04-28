Правительство России приостановило публикацию статистики по ряду энергоресурсов до 1 апреля 2024 года Фото: REUTERS

Россия не будет публиковать статистику по добыче газа, нефти и газового конденсата, сроком почти на один год. В следующий раз в публичном доступе эти данные появятся после 1 апреля 2024 года, соответствующее распоряжение опубликовало 28 апреля Правительство РФ.

«(Публикации данных) приостанавливаются до 1 апреля 2024 года в отношении видов продукции и видов экономической деятельности по перечням согласно приложениям No 1 и 2, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями председателя правительства Российской Федерации или заместителей председателя правительства Российской Федерации», - говорится в документе.

Распоряжение о сокрытии данных коснулось экономических процессов по нефтегазоводяной смеси, нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, конденсата газового нестабильного. Также не будет публиковаться информация о добыче нефтяного (попутного) газа и природного газа.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Россия продлевает сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.