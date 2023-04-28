Полянский обвинил постпреда США при ООН Томас-Гринфилд в лицемерии после ее слов о России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на заявления своей американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, назвавшей председательство России в Совбезе ООН воплощением иронии и лицемерия.

«Это можно рассматривать как воплощение иронии и лицемерия только в том случае, если вы хотите править миром как своим задним двором и заставить его подчиняться вашим самопровозглашенным «правилам, основанным на международном порядке»», - написал Полянский в соцсетях.

По его мнению, то время, когда Соединенные Штаты навязывают всем свои правила, давно прошло.

«Так что отложите свою снисходительную исключительность и привыкайте к новому миру», - заявил дипломат.

Напомним, 24 и 25 апреля в штаб-квартире ООН в США прошли заседания Совета Безопасности под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова. По завершении работы в Нью-Йорке руководитель министерства иностранных дел России дал пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы, касающиеся расширения НАТО, украинского конфликта и возможного продления зерновой сделки.