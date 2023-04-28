Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский врёт о готовности ВСУ к контрнаступлению

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский врёт о готовности контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин, заявил о том, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский врёт о готовности ВСУ к контрнаступлению. ВСУ. Объективные факторы попросту не позволяют говорить о чём-то подобном, говорит Соскин на своём YouTube-канале.

«Зеленский не справляется. Прямо скажем, что ситуация сложнейшая. Экономика Украины продолжает падать, инфляция огромнейшая. <…> Никакое наступление не готово», - заявил Соскин.

По мнению эксперта, нынешнее киевское руководство не справляется со своими прямыми обязанностями, и нарочно создаёт видимость активной деятельности, чтобы не разочаровать западных кураторов. Контрнаступление, когда бы оно ни случилось, не готово, и не сможет ничего противопоставить российской армии, уверен Соскин.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Киеве уже отчитались о готовности попытки контрнаступления. Войска, якобы, ждут только команды.