Минтруд России прокомментировал идею переноса новогодних выходных на майские Фото: pixabay.com

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в пятницу, 28 апреля, заявил, что ведомство готово к обсуждению инициативы по переносу новогодних выходных на майские праздники.

«Если будет такая инициатива, почему нет, конечно, обсудим», - цитирует Котякова ТАСС.

Как писал сайт KP.RU, парламентарии от партии «Новые люди» внесли в Госдуму РФ проект закона о длинных выходных в майские праздники. Документ предлагает сделать это за счет переноса новогодних праздников на майские. Таким образом выходные в мае в России длились бы с первого по девятое число.

Напомним, в 2022 году от депутатов уже поступало предложение удлинить майские праздники до девяти дней, но проект закона не содержал предложений о переносе новогодних выходных на май и в итоге не был принят.