Терапевт назвала ароматы и цвета в одежде, на которые агрессивно реагируют насекомые Фото: Иван МАКЕЕВ

С приходом тепла опасностей, которые подстерегают человека на улице, становится больше. Насекомые могут нападать не только защищая свое гнездо или чувствуя угрозу в человеке, но и реагировать на определенный запах и цвет.

Одежда синих тонов, парфюм и косметика с цветочно-фруктовыми ароматами провоцируют шмелей ужалить человека. Такой вывод сделала врач-терапевт Елена Близнюк. Насекомые также агрессивно реагируют на запах алкоголя.

- Лаки для волос, шампуни цветочных и фруктовых ароматов тоже будут провоцировать. Лучше избегать в местах возможного гнездования шмелей. И пользоваться спреем, отпугивающим насекомых, — сказала врач NEWS.ru.

Если все-таки насекомое напало и укусило, то нужно приложить холодный компресс или сделать примочку с пищевой содой. Она поможет снизиться зуд. Разводится состав из расчета 1 ч.л. На стакан воды.

Для избежания реакции на укус, нужно принять противоаллергическое средство и нанести специальную мазь. Снизить интоксикацию поможет вода, ее нужно больше пить, и минимизирование физических нагрузок.