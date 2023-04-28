Дерматолог предупредил о рисках, которые несут встречи лисами и ежами на прогулке Фото: Антон ФОКИН

Весной, выезжая на природу, можно встретить лесных животных. Но лисы и ежи не так безопасны, такие встречи несут в себе определенные риски. Не меньшую опасность представляют клещи, от всех обитателей леса можно заразиться энцефалитом, боррелиозом и бешенством.

- Лисы и ежи могут быть переносчиками бешенства. Это вирусное заболевание поражает центральную нервную систему, если не принять мер, то оно приводит к летальному исходу, - сказал «Газете.ru» врач-дерматолог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Чтобы избежать проблемы, не стоит гладить диких животных. А если зверь укусил, то спешно обработать рану йодом или перекисью водорода. Затем нужно отправиться к врачу, чтобы вакцинироваться от бешенства.

Змеи – еще одна опасность леса. На природу нужно надевать плотную одежду и резиновые сапоги. Это защитит не только от укуса змеи, но и клеща.

Весной клещи представляют особую опасность. Они переносят не только энцефалит, но и боррелиоз или болезнь Лайма, эрлихиоз, анаплазмоз и бабезиоз.

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал в беседе с RT, от каких инфекций, передаваемых клещами, существуют вакцины. Энцефалит самая опасная болезнь. Этот недуг поражает головной и спинной мозг, нарушает работу нервной системы и может стать причиной смерти

Кровососущие также могут быть причиной развития болезни Лайма. Она может вызвать воспаление суставов, а также осложнения на сердце. Первого клеща, который переносил иксодовый боррелиоз, сняли с человека в Забайкальском крае, пишет газета "Известия".

Во многих регионах страны уже идет обработка парков и скверов от клещей. В Московской области очистили более 40 локаций, на очереди еще 140, передает "360".