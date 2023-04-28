NYT: США размещают на Украине датчики для определения радиации и ядерного взрыва

США размещают на Украине датчики для определения радиации и ядерного взрыва Фото: Григорий КУБАТЬЯН

США размещают на Украине датчики, которые могут определять радиационную активность, а также место и силу ядерного взрыва. Об этом пишет газета New York Times.

В своем материале издание ссылается на экспертов из Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики Соединенных Штатов. Газета отмечает, что сенсоры устанавливают по всей территории Украины согласно договоренности с властями Киева. Кроме того, ведется подготовка соответствующих специалистов.

По данным New York Times, власти США полагают, что размещение датчиков поможет "избежать ошибки при определении ответственной стороны", если произойдет ядерный взрыв.

Как писал сайт KP.RU, ранее в конгресс Соединенных Штатов был внесен проект закона, призванный не допустить возможность применения ядерного оружия автономным искусственным интеллектом. По мнению одного из соавторов законопроекта демократа от штата Калифорния Теда Лью, законопроект гарантирует, что «независимо от того, что произойдет в будущем, именно человек, а не робот, будет контролировать использование ядерного оружия».