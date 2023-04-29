Польский военачальник заявил, что у России достаточно средств для проведения СВО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия располагает достаточными средствами для проведения специальной военной операции, в то время как Киев сталкивается с существенными экономическими трудностями. Такое мнение высказал начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак.

«Финансовые инструменты, которыми Россия владела до войны, динамика ее расходов и эффективность санкций на фоне всей сложной экономической ситуации указывают на то, что у России деньги для участия в конфликте будут», - сказал военачальник в интервью изданию Do Rzeczy.

Анджейчак добавил, что Киев в это время сталкивается с серьезными экономическими проблемами.

Кроме того, польский военный чиновник признал сложности с национальной безопасностью в Польше из-за поставок боеприпасов и военной техники Украине.

«У нас банально нет боеприпасов», - резюмировал военачальник, отметив, что Польша не в состоянии пополнять стремительно тающие собственные запасы военной техники.

Ранее в ВСУ признали превосходство российской армии. Украинский военный признался западным журналистам, что западное оружие не гарантирует ВСУ успех.

Напомним, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина получила практически все обещанное ей вооружение от стран Запада. По словам Каволи, более 98% единиц боевой техники, обещанных ранее Киеву, уже поставлены.

Тем временем глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что передаваемое Украине вооружение попадает в руки террористов. Это подрывает безопасность в Европе и во всем мире.