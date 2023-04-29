Гутерриш обсудил с Эрдоганом продление и расширение зерновой сделки

Генсек ООН Гутерриш обсудил с президентом Турции Эрдоганом возможность продления и расширения зерновой сделки. Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры в пятницу 28 апреля. Они обсудили возможность продления и расширения зерновой сделки.

«Они обменялись мнениями о том, как гарантировать усовершенствование, расширение и продление черноморской инициативы и выполнение меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки», - цитирует ТАСС заявление офиса Гутерриша.

Напомним, страны G7 поддержали продление срока действия зерновой сделки. Члены объединения заявили о готовности помочь Украине в восстановлении объектов сельскохозяйственной инфраструктуры.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года зерновая сделка была продлена на 60 дней, также был подтвержден ее пакетный характер. По словам замглавы МИД России Александра Грушко, Москва продолжит добиваться снятия всех препятствий для поставок российской сельхозпродукции на мировые рынки.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не считает претензии Москвы к тому, как реализуется зерновая сделка, беспочвенными и ошибочными.

Также сообщалось, что на «помощь голодающим странам» ушло лишь 2,4% вывезенного с Украины зерна.