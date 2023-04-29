Юрист Виноградов рассказал, как изменится доставка пенсий россиянам с 1 мая

Эксперт рассказал, что изменится в порядке выдачи пенсий в России с 1 мая 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 мая в России изменяется порядок доставки пенсий тем, кто предпочитает получать эти выплаты наличными. О нововведениях рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Эксперт напомнил, что с 1 мая наличными пенсии россиянам будет доставлять исключительно «Почта России». Исключительное право «Почты России» на доставку пенсий наличными либо выдачу их в почтовых отделениях закреплено законодательством.

«У пенсионеров по-прежнему остается несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому. Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах кредитных организаций, то есть в банках», - объяснил юрист в интервью агентству «Прайм».

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