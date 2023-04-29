США приостановят полеты авиации сухопутных войск после гибели 12 человек при крушениях вертолетов

В США после гибели людей при столкновении вертолетов все пилоты сухопутных войск должны пройти специальные тренинги. Фото: REUTERS

В США приостановлены полеты авиации сухопутных войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий пресс-релиз.

Сообщается, что такое решение принято после ряда недавних катастроф с гибелью людей. Так, на Аляске несколько дней назад погибли три человека после того, как разбились два ударных вертолета AH-64 Apache, а в марте 2023 года девять военных погибли при крушении двух транспортных UH-60 Black Hawk.

Армейские летчики не будут допущены к полетам до тех пор, пока не пройдут соответствующие тренировки, в которых особое внимание будет уделяться протоколам безопасности, отмечается в релизе.

Ранее в американском штате Вашингтон произошло столкновение двух военных вертолетов, в результате чего не менее шести человек погибли, еще двое получили травмы. Трагедия произошла во время учения недалеко от одной из военных баз США.

В 2007 году в США в небе над Фениксом столкнулись вертолеты двух телекомпаний - KNXV и KTVK. Вертолеты упали на территорию центрального парка и загорелись. Все находившиеся на бортах – два пилота и два оператора – погибли.