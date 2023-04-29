Бывший американский разведчик рассказал, как Америка уйдет из Украины. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты оставят Украину у разбитого корыта и выключат телевизор, чтобы не видеть ужасных последствий, которые ожидают эту страну. Такое развитие событий предрек отставной офицер разведки Корпуса морской пеходы США Скотт Риттер.

Риттер напомнил, что США «просто уходят и возвращаются в американскую крепость», оставляя людей, которые поверили в поддержку Вашингтона, наедине с «ужасными последствиями».

«Когда мы уйдем, а мы обязательно уйдем, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта», - сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что американские власти понесут ответственность за свои попытки расширить конфликт на Украине до мирового уровня. По его мнению, Вашингтон не справляется с контролем Киева и это может привести к катастрофе.

Тем временем глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал прагматичным подход США к оказанию военной помощи Киеву.