Командование призывает солдат ВСУ экономить патроны для контрнаступления

Командование ВСУ приказало солдатам экономить патроны для контрнаступления. Фото: REUTERS

Командование ВСУ приказало военнослужащим в ходе боевых действий экономить патроны для контрнаступления. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на военнопленного Владимира Киндюка.

«Стрелять только одиночными, чтобы поменьше патронов выстрелить, потому что на контрнаступление нужно экономить, стрелять только прицельными. Потому что патронов много нет», - рассказал Киндюк, уточнив, что военнослужащие ВСУ не верят в успешное контрнаступление.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению.

Тем временем врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ точно пойдут в контрнаступление, но не в начале мая. Киеву не удастся избежать контрнаступления, союзники заставят «отрабатывать» вложенные средства, отметил он.

Тем временем похоронные конторы на Украине заманивают местных военных специальными акциями.