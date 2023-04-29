В США рассказали, чем опасна либеральная повестка в политике Зеленского

В США заявили о "самосаботаже" Зеленского из-за либеральной повестки его политика. Фото: REUTERS

Украина рискует остаться без поддержки Вашингтона из-за того, что Зеленский продвигает либеральную повестку в своей политике. Такое мнение высказал обозреватель издания National Review Бобби Миллер.

Миллер напомнил, что из-за продвижения либеральной повестки Зеленскому не стоит ожидать поддержки от сторонников Республиканской партии США, которые могут прийти к власти после намеченных на 2024 год президентских выборов.

«Зеленский мог бы провести мастер-класс по самосаботажу», - резюмировал эксперт.

Ранее аналогичное мнение было опубликовано в издании Hill. По мнению автора публикации, США перестанут помогать Киеву после победы республиканцев на президентских выборах.

Тем временем американский сенатор Рэнд призвал власти США прекратить «безудержно» поддерживать Украину. Республиканцы будут выступать против будущих пакетов помощи, подчеркнул политик.