Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Опорный пункт украинских войск уничтожен ударом российской артиллерии. Это произошло в районе Угледара в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.

Гордеев рассказал также, что при уничтожении опорного пункта были ликвидированы пять боевиков.

Еще один опорный пункт ВСУ попал под удар российской артиллерии в районе села Пречистовка, там было ликвидировано более десяти украинских боевиков. Использовался ТОС «Солнцепек», уточнил начальник пресс-центра.

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Также сообщалось, что российские войска уничтожили около 180 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.

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