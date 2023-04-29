Что произошло в ночь на 29 апреля

В США приостановили полеты авиации сухопутных сил после гибели людей в катастрофах с вертолетами. На фото: вертолет Black Hawk. Фото: REUTERS

В США приостановлены полеты авиации сухопутных войск после ряда катастроф с гибелью людей. Так, на Аляске несколько дней назад погибли три человека после того, как разбились два ударных вертолета AH-64 Apache, а в марте 2023 года девять военных погибли при крушении двух транспортных UH-60 Black Hawk. Армейские летчики не будут допущены к полетам до тех пор, пока не пройдут соответствующие тренировки, в которых особое внимание будет уделяться протоколам безопасности.

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