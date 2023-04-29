Пользователи Twitter раскритиковали пост Зеленского с осуждением соседей Украины

Зеленского раскритиковали за требование к Евросоюзу решить вопрос с транзитом Украинского зерна Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали пост Владимира Зеленского с осуждением запрета транзита украинского зерна в соседние государства и с призывом к Евросовету решить этот вопрос.

“А Украина входит в ЕС?”, – напомнил один из комментаторов.

“Нахальный тип”, – поддержал другой.

“Если Польша, Словакия, Венгрия и Румыния столкнутся с серьезными трудностями из-за этого, то поддержка вашей страны может стать гораздо менее интенсивной”, – предостерег Зеленского один из читателей.

Сайт KP.RU рассказывал как фермеры сопредельных с Украиной стран устроили протесты против транзита дешевого украинского зерна и сельхозпродукции. По их словам, из-за недостатка контроля более дешевая и некачественная продукция оседает на собственных рынках и бьет по местным аграриям, не выдерживающим конкуренции.

Некоторые страны в качестве меры поддержки ввели временный запрет на ввоз украинской продукции в страну, что вызвало критику их властей уже со стороны Евросоюза и самой Украины. Британская газета Express называла подобные решения “ударом в спину” в тяжелейшей для Украины ситуации.