“Ростех” анонсировал производство новейших “истребителей танков” и бронетранспортеров

В Ростехе рассказали о планах освоения производства новых противотанковых пушек и бронетранспортеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Курганмашзавод" планирует в ближайшее время освоить производство “истребителей танков” 2С25М и новых БТР БТ-3Ф. В 2023 году завод получил статус головного исполнителя гособоронзаказа и получил дополнительные контракты на производство особо востребованной военной техники.

“В планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением "Бережок", освоение ремонта техники ВДВ, внедрение в производство новых образцов военной техники”, — заявили в "Ростехе".

Сайт KP.RU рассказывал о других новейших образцах техники, применяемых в ходе спецоперации на Украине. Так например, недавно Россия заставила оттянуться украинскую артиллерию и проредила украинскую ПВО новейшими беспилотниками “Ланцет” и планирующими бомбами “ФАБ-500”.

Недавно на линию соприкосновения прибыл новейший российский танк Т-14 “Армата”, передовыми технологиями которого уже восхитились западные эксперты. Сайт KP.RU рассказывал, как проходило боевое крещение лучшего российского танка, почему оно состоялось только недавно, в чем преимущества новейшей боевой машины и насколько появление “Арматы” приблизило нас к эпохе полностью роботизированной военной техники.