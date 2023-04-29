Замглавы МИД Вершинин: Россия будет добиваться запуска арбитража ООН против США

В МИД настаивают на запуске арбитража против США из-за невыдачи виз российским журналистам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш на данный момент не сделал никаких конкретных шагов по запуску арбитража против США из-за невыдачи виз российским журналистам из состава российской делегации ООН.

"Наше требование о начале арбитража по этому вопросу сформулировано не сегодня и не вчера. Мы уже давно этого требуем. Повторили это требование и в ходе последнего контакта с генсеком. И будем его повторять", – рассказал журналистам дипломат.

Напомним, о невыдаче американских виз российским журналистам, которые в составе делегации Сергея Лаврова должны были принять участие в заседании Совбеза ООН, стало известно всего за 40 минут до их вылета.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот случай показателем “истинного отношения” Вашингтона к правам журналистов и свободе слова, о которой они постоянно говорят.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не забудет и не простит Вашингтону этот случай, а также призвал внимательнее следить за сообщениями МИД и активно распространять их, так как именно министерство возьмет на себя функцию журналистов.