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НовостиЭкономика29 апреля 2023 7:12

Президент Кипра предложил ЕС использовать энергоресурсы Средиземноморья вместо российских

Регион может смягчить энергозависимость Евросоюза от РФ, считает политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент Кипра предложил ЕС использовать энергоресурсы Средиземноморья вместо российских

Президент Кипра предложил ЕС использовать энергоресурсы Средиземноморья вместо российских

Фото: REUTERS

Евросоюз мог бы вместо российских энергоресурсов использовать энергоносители Средиземноморья, считает президент Кипра Никос Христодулидис.

«Конечно, одно лишь Восточное Средиземноморье не может заменить российский природный газ. Нет таких объемов, которые могли бы полностью заменить российский природный газ, но точно есть такие объемы, которые смогут смягчить зависимость Евросоюза от РФ», – заявил он на Дельфийском экономическом форуме.

По мнению политика, в условиях конфликта на Украине зависимость Европы от российского газа является ее самым уязвимым местом. Христодулидис отметил, что ЕС уже инвестировал в Средиземноморский регион, который сможет покрыть 15-16% потребностей Евросоюза в энергоресурсах в ближайшие 25 лет.

Как писал сайт KP.RU, ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского предложили прекратить прямые поставки российского газа в ЕС, кроме как потоков, идущих через украинскую газотранспортную систему.