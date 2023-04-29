Инфекционист Тимаков предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом после майских праздников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России есть риск роста заболеваемости COVID-19 после майских праздников, предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«На майские праздники будут каникулы, а основная группа заболевших коронавирусной инфекцией – это школьники. Ковид как был стабилен, так и остался. Более того, мы будем отмечать относительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией», – сказал он в беседе с ТАСС.

Как объяснил инфекционист, в майские праздники люди не будут обращаться за диагностикой, поэтому в ближайшие две недели будет снижение заболеваемости, но после возвращения из отпусков она вновь вырастет. По словам врача, это будут цифры, связанные с особенностью выявления коронавирусной инфекции во время каникул.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что темп снижения распространения коронавирусной инфекции в России замедлился, но ведомство выявляет все больше случаев заражения новым вариантом коронавируса «Арктур».