В МИД заявили, что Россия отвергает условия Украины по запуску аммиакопровода «Тольятти – Одесса» Фото: ТАСС

Россия отвергает попытки Украины выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода из Тольятти в Одессу, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Аммиак мы всегда рассматривали как обоюдовыгодный коммерческий проект, но не как что-то связанное с возможностью выдвижения политических условий», – сказал он журналистам.

По словам дипломата, Москва получала через посредников в ООН различные политические требования с украинской стороны с начала сентября этого года. Все эти условия Россия отвергала и будет отвергать, добавил Вершинин.

Напомним, в конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может согласиться на возобновление транзита аммиака через Украину при условии решения вопроса обмена пленными по формуле «всех на всех».

В МИД России отмечали, что аммиакопровод «Тольятти – Одесса» может быть перезапущен, но по транзиту аммиака нельзя вводить предварительные условия.