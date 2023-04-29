Минтранс: Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок в 2023 году

Россия и Турция увеличат в полтора раза количество авиарейсов в сезоне "лето 2023" Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Министерство транспорта РФ сообщило о достижении договоренности с Турцией об увеличении воздушных перевозок между странами. В предстоящем сезоне российские авиаперевозчики планируют совершать более 720 вылетов по 62 маршрутам в неделю.

"Турецким перевозчикам согласованы заявки на выполнение регулярных полетов между Россией и Турцией по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов в неделю в сезоне Лето 2023", – отметили в пресс-службе Минтранса РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках договоренностей между Москвой и Анкарой также будет проходить до 49 вылетов в неделю турецких авиакомпаний в Россию. Ожидается, что в летнем сезоне 2023 года число полетов российских авиаперевозчиков вырастет в 1,5 по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, Россия и Турция ведут работу над платежной системой, благодаря которой российские туристы смогут пользоваться банковскими картами в Республике. После ее появления россияне смогут установить на свои мобильные телефоны приложение, позволяющее использовать во время путешествий по Турции российские банковские карты.