Умер Сергей Колесников, актер из сериалов «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики»

Умер актер Сергей Колесников Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер и телеведущий Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет, сообщил телеканалу «Звезда» сын артиста.

О причинах смерти актера пока неизвестно. У Колесникова остались двое сыновей и три внучки.

Сергей Колесников получил известность после съемок в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики». Также он играл в сериале «Сыщики», принимал участие в фильмах «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Черное море», «Замерзшие души». Актер вел передачу «Фазенда» и озвучивал Джеймса Бонда в девяти фильмах о спецагенте.

Как писал сайт KP.RU, в начале апреля ушел из жизни артист театра и кино Вадим Волков, известный по сериалам «Невский», «Условный мент» и «Крепкие орешки».

Ранее накануне своего дня рождения погибла в ДТП актриса дубляжа из Санкт-Петербурга Елена Шульман, которая озвучивала Мэри Джейн в «Человеке-пауке».