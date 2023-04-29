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НовостиОбщество29 апреля 2023 9:11

Умер Сергей Колесников, актер из сериалов «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики»

Сергей Колесников умер на 69 году жизни
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Умер актер Сергей Колесников

Умер актер Сергей Колесников

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер и телеведущий Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет, сообщил телеканалу «Звезда» сын артиста.

О причинах смерти актера пока неизвестно. У Колесникова остались двое сыновей и три внучки.

Сергей Колесников получил известность после съемок в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики». Также он играл в сериале «Сыщики», принимал участие в фильмах «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Черное море», «Замерзшие души». Актер вел передачу «Фазенда» и озвучивал Джеймса Бонда в девяти фильмах о спецагенте.

Как писал сайт KP.RU, в начале апреля ушел из жизни артист театра и кино Вадим Волков, известный по сериалам «Невский», «Условный мент» и «Крепкие орешки».

Ранее накануне своего дня рождения погибла в ДТП актриса дубляжа из Санкт-Петербурга Елена Шульман, которая озвучивала Мэри Джейн в «Человеке-пауке».