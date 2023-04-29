Эрдоган появился на публике впервые после сообщений об ухудшении здоровья Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые появился на публике после появления сообщений об ухудшении состояния его здоровья.

Политик посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле. Это первое его появление на публике с 26 апреля, когда ему стало плохо во время прямого эфира.

Напомним, 26 апреля интервью президента Турции было внезапно прервано. Турецкий лидер резко почувствовал себя плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа. Политик в тот момент заявил, что он даже думал, не отменить ли программу.

Также Эрдоган отменил поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании. Такое решение, по словам президента Турции, было принято, по рекомендации врачей. В четверг, 27 апреля, в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на АЭС «Аккую» он принял участие по видеосвязи.