В Европе раскритиковали заявление главы ЕК о борьбе Украины "за наши общие цели" Фото: REUTERS

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ВСУ “сражаются за всех нас” в конфликте на Украине.

“Это не наш конфликт”, – возмутился один из комментаторов.

“Я европеец и могу заверить вас, что Украина не сражается за меня”, – согласился другой, назвав реальной целью Киева сражение “за глобалистов” и ВПК Запада.

“Она должна вступить в армию Украины, <...> Она нужна им больше, чем нам. Пусть подаст в отставку”, – резюмировали читатели.

Напомним, Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что Украина не нужна простым гражданам Европы.

“Натужная поддержка нацистского режима по велению американского ментора уже устроила европейцам настоящий финансовый и политический ад”, – писал политик. По его словам, политика Евросоюза в вопросе Украины привела к взлёту инфляции, росту цен за тепло и электричество и загниванию европейского бизнеса, что привело к взрывам недовольства и в Западной и в Восточной частях Европы.